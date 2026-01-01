東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のお正月スペシャルイベントが１日に開幕。東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）は９時に開園し、ミッキーマウスとディズニーの仲間たちが、和服姿で新年のあいさつをする「ニューイヤーズ・グリーティング」が１２日まで実施される。ＴＤＬのワールドバザール入口の門松は、ドナルドダックのほか、２０２６年の干支（えと）の“午（うま）”にちなん