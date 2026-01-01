中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけ、旅行業界が揺れています。2025年11月の中国人観光客は前年同月比で3％の増加。1月から11月までの伸びは37.5％であり、明らかに鈍化しています。改めてインバウンドに依存しすぎることのリスクが顕在化しました。本質的な解決策として、日本人の旅行需要を喚起する必要がありそうです。◆バブル崩壊後の観光地を救ったが…中国人観光客の減少はエリアによって濃淡があります。それは