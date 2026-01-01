元日本ハム公式チア、ファイターズガールズの人気メンバーで、昨年限りで卒業を発表した原藤由衣が１日、自身のインスタグラムを更新。歌手活動を再開することを発表した。「あけましておめでとうございます。昨年末をもって、お世話になった場所を離れ沢山の出会いと経験をさせていただきました。関わってくださった皆さんには感謝しかありません。改めてありがとうございました。そして今年１年間は２年間お休みしていた歌活