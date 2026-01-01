2026年度の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。激動の戦国時代を生き抜き、兄弟で天下統一という偉業を成し遂げるサクセスストーリーが描かれるという。庶民階級の出身でありながら、天下人にのぼりつめた秀吉。そんな秀吉は、いかにして出世していったのか。現在よく知られている若い頃のエピソードは、じつは史実ではないものも多いという。歴史学者・河合敦編著の『1週間でわかる戦国時代』（