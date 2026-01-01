きょう元日に放送されるNHK『歴史探偵』（後9：00〜9：59総合・全国）は、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート毎週日曜後8：00NHK総合ほか）とのコラボレーションを届ける。【場面カット】カメラに向かって手を振る『歴史探偵』出演者『豊臣兄弟！』から前田利家役の大東駿介、豊臣兄弟の母・なか役の坂井真紀がスタジオ出演。柴田勝家役の山口馬木也が、VTRで登場する。バーチャル空間に登場した巨大すご