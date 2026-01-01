新日本プロレスに入団し、1・4東京ドームでNEVER無差別級王者・EVILを相手にプロレス・デビューを果たすウルフ アロン。東京オリンピックで金メダルを獲得した柔道の猛者は、リングでどんな姿を見せるのか？デビュー戦を目前にしたウルフを直撃！◆プロレスでも生きたのは「柔道で厚くなった背中」──1・4東京ドーム大会もかなり目前に迫ってきましたが、今は準備とか練習とか、どんな状況ですか？ウルフ アロン(以下、ウルフ)