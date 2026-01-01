特急「しらさぎ」の代替として設定JR西日本は、北陸本線の敦賀〜米原間で早朝・深夜に各1本運転している臨時快速を2026年3月14日（土）ダイヤ改正で廃止します。【画像】これが北陸本線「爆走快速」の運行時刻ですこの臨時快速は2024年3月ダイヤ改正で誕生。早朝深夜時間帯に東海道新幹線と接続していた特急「しらさぎ」1往復の代替として設定された列車です。途中駅には停車せず、敦賀〜米原間をノンストップで結びます。北