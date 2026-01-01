日本テレビの河出奈都美アナウンサーが１日、同局系「新春シューイチ」（午前６時）でヘリコプターからの初日の出の中継を行った。ヘリコプターに乗って山梨県の富士山上空から生中継した河出アナは、初日の出の前に「リポートを担当しますのは、入社７年目、３年連続３回目の登板。今年３０歳になる河出奈都美がお送りします」とあいさつした。初日の出までリポートを続けた河出アナ。その中で過去の同局での「初日の出生中