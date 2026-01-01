チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督は、1月の戦績次第で解任される可能性もあるようだ。12月31日、イギリスメディア『スカイスポーツ』などが一斉に伝えている。チェルシーは今季、プレミアリーグでリーグ戦19試合を戦って8勝6分け5敗で5位に位置し、首位アーセナルとの勝ち点差は「15」。特に、12月はリーグ戦7試合で1勝のみと失速している。1月に第20節のマンチェスター・シティ戦など、計9試合を控えているチェル