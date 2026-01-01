1月1日午前5時すぎ、気象台は大雪に関する気象情報を発表しました。九州北部地方の上空約5500メートルには、2日から3日にかけてマイナス30℃以下の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため九州北部地方では、2日明け方から3日にかけて山地、平地ともに大雪となる恐れがあります。山口県では雪雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雪となる恐れがあります。1日午前6時から2日午前6時までに予想