大阪シティバスに12月1日より、「御堂筋ライナー」が登場しました。「御堂筋ライナー」は大阪駅と心斎橋を結ぶ座席定員制のバスです。実際にどのような感じで運営されているのか、「御堂筋ライナー」に乗車しました。【写真】大阪駅前降り場は阪神梅田本店の向かい側にある運賃300円の特別なバス「御堂筋ライナー」は大阪駅前〜心斎橋間を結ぶ循環バスです。途中のバス停はOsaka Metro本町ビルのみで、大阪駅前→心斎橋間にしかあ