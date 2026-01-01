ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、福岡移転後初のパ・リーグ3連覇と2年連続日本一を新年に誓った。けが人続出の昨季は日本ハムとの激戦となったレギュラーシーズンを制し、日本シリーズでも阪神を下し、5年ぶりの日本一に輝いた。パの他球団から「打倒ホークス」の包囲網を敷かれる中、新たな3年契約を結んだ指揮官は「一度、壊す」をテーマに掲げ、長期政権で常勝軍団を構築していく。