［高校選手権・２回戦］帝京長岡（新潟） ２(４PK３)２ 高川学園（山口）／12月31日／NACK５スタジアム大宮12月31日、帝京長岡は全国高校サッカー選手権２回戦で高川学園と対戦。０−２で迎えた後半アディショナルタイム（AT）に２点を返し、もつれこんだPK戦を４−３で制して勝利を飾った。４年ぶりの３回戦進出を決めた一戦で、反撃の口火を切る得点を挙げたのがMF水澤那月だ。３−１−４−２の左ウイングバックでスタメン出