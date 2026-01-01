夜遅くまで起きていられない“ちびっこ”たちのために、１２時間早いカウントダウンイベントが３１日、浜松市中央区の浜名湖パルパルで開かれた。正午を迎えると、親子連れなど８００人以上の参加者が、２０２６年への願いを込めて、赤や青、黄など様々な色のバルーンを青空に向けて一斉に飛ばした。愛知県津島市から家族で参加した小学４年男児（１０）は「今年も楽しかったが、来年はさらに楽しい年にしたい」と笑顔で話し