イスラエルのネタニヤフ首相が、アメリカのトランプ大統領と会談した際、イランに対してさらなる軍事攻撃を行う可能性について協議していたとイスラエルメディアが報じました。イスラエルメディアがアメリカ政府高官の話として報じたところによりますと、ネタニヤフ首相が先月29日にトランプ大統領と会談した際、敵対するイランに対してさらなる軍事攻撃を行う可能性について意見を交わしたということです。イスラエルは、去年6月