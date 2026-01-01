ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【乙女座（おとめ座）】のあなたの2026年の運勢は……？乙女座（おとめ座：8月23日〜9月22日）◆全体運緊張感から解放され、自由度が増して動きやすい流れとなりそうです。仕事もプライベートも、どんな風に進めていきたいのかを考えたり、計画を立ててみましょう。人脈が広がり