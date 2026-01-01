元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）は1日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）の新春特大スペシャルに生出演した。年末年始をハワイで過ごすことが多い一茂は、最近では24年の元旦特番を欠席しているが、今年は昨年に続き、生出演。火曜コメンテーターの元フジテレビアナウンサー菊間千乃弁護士が、昨年、インフルエンザのため番組を欠席したことを明かし「今年は無事に