2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 射手座（11/23-12/21） 収入と自己価値の見直しがテーマ。これまで当たり前に受け入れてきた評価を、冷静に見直すことで次の一手が見えてきそう。仕事運では、報酬や条件の交渉に良い時期。自分の実績を数字で示すと話が進みやすいでしょう。金運は堅実に上昇。無駄遣いを減らすと安心感が増