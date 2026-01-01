2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 山羊座（12/22-1/19） 1月は主役運到来！2026年の流れを決める重要な月。これまで積み重ねてきた経験や努力が表に出やすく、存在感をしっかり示せるタイミングです。仕事運は周囲を気にしすぎず、意思表示を明確にすることが成功の鍵。金運は努力した分そのまま形になって返ってくるでしょう。恋