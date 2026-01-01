2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 水瓶座（1/20-2/18） 今月は次のステージへの準備期間。内面の整理や環境の見直しに時間を使うことが大切です。過去の出来事を振り返り、不要な考えや人間関係を手放すことで心が軽くなるでしょう。仕事運は裏方や調整役としての働きが評価され、信頼を積み重ねる時期。金運は無理せず現状維