３月に、侍ジャパンが２連覇を狙う第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が開催される。ＭＬＢ担当の安藤宏太記者が、激闘の行方を占う。＊＊＊＊＊＊＊２大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの最初の関門となりそうなのが準々決勝だ。順当に１次ラウンド（Ｒ）を勝ち進んだ場合、対戦相手はドミニカ共和国かベネズエラが濃厚。両国ともにメジャーリーガーがズラリと並ぶ可能性が高く、間違いなく手ごわい相手だ