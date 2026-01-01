兄弟がいる家庭では、上の子が下の子に対しての責任感や愛情の深さに驚かされることがあるだろう。特にまだ幼い頃、言葉や行動が未熟な弟や妹を一生懸命守ろうとする姿は、親として胸が熱くなる瞬間である。 【漫画】「お姉ちゃんの防御力」弟思う気持ちがかわいい 月光もりあさんがX（旧Twitter）に投稿した作品「お姉ちゃんの防御力」では、上の子が下の子を守ろうとするユニークで微笑ましいエピソードが、多くの