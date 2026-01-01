親が子どものために貯めたお年玉。それは愛情の証であると同時に、扱いを間違えれば税務署の標的ともなり得る「資産」である。 【画像】お年玉をあげるのは何歳まで 結婚式を目前に控えた女性が、母から受け取った300万円を超える通帳。「あなたが生まれた時からのお年玉よ」という言葉は、彼女にとって何よりの結婚祝いだったに違いない。しかし夫からの「贈与税がかかるのでは？」という指摘は、あながち間違いではない。 親