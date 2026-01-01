正月にお雑煮を食べる人は多いと思います。半蔵門 渡海消化器・内視鏡クリニック（東京都千代田区）院長で消化器内科医の渡海義隆さんによると、お雑煮は食材の選び方次第で腸活に役立つといいます。では、栄養や見栄えの観点でどのような食材を入れるのがお勧めなのでしょうか。お雑煮に入れるのにお勧めの具材について、渡海さんに聞きました。【豆知識】「お雑煮」は“腸活”に役立つ！消化器内科医が教える“お勧め食材”