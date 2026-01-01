新春ＢＩＧ対談の実現だ！広島・新井貴浩監督（４８）と元阪神監督・金本知憲氏（５７）＝デイリースポーツ評論家＝が“師弟対談”を行った。ともに広島と阪神のＯＢで、金本氏は１６年からの３年間、阪神で監督を務めて球団の変革に着手。その経験を踏まえ、過渡期のチームを束ねる新井監督に「道は険しいぞ！」と“金本流”のエールを送った。二人の現役時代の思い出も飛び出した、息ぴったりのトークを、じっくりお楽しみくだ