依然として原材料や物流費の上昇は続き、価格上昇に対する消費者の節約志向も一層強まった。盛り上がりを見せた大阪・関西万博が終わり、高市新内閣が発足。早々に中国との摩擦問題が不安感を強めたが、強い経済政策への期待も集まる。食品業界のリーダー90人に現状と今後の見通しを聞いた。〈1〉今年の景況感「変わらない」が最多「良くなる」「悪くなる」が拮抗今回も最初は「今年の景況感」を尋ねた。昨年、2025年に比