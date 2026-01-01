「検証に天文学的な時間がかかる」試行錯誤型の実験手法を現代の旅客機には、アルミ合金に加え、一部の最新鋭機を中心に「炭素繊維強化プラスチック（CFRP）」が使用されています。ただし現在でも、とくに高い性能が求められる部分には、金属材料が欠かせません。その代表例が、ジェットエンジン内部の燃焼室など、常に高温にさらされる重要部位である「ホットセクション」です。【画像】えっ…これが革新的すぎる「胴体付け替え