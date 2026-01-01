日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。出荷額、従業員数、事業所数いずれにおいても全製造業の1割を超える地位を占める重要な産業であり、地域の経済・社会・文化等に大きな影響を与えている。一方、経営規模は、その多くが中小零細企業であるという特性を有している。そこで1970年（昭和45年）に、食品