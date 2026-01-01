健康を保つためにはどんなことに気を付ければいいのか。『世界中の研究結果を調べてわかった！糖尿病改善の最新ルール』（あさ出版）を書いた国際医療福祉大学三田病院糖尿病・代謝・内分泌内科 部長／同大学医学部教授の坂本昌也さんは「冬場は『血糖・血圧・脂質』の三つが乱れやすいため、健康リスクが高まりやすい。肥満の人や運動不足の人はもともと抱えていた健康リスクが深刻化しやすくなるため、注意が必要だ」という―