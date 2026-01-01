グレープストーンのバタースイーツ専門店｢バターステイツ by銀のぶどう」は、2026年1月2日から5月31日までの間、『「ストロベリーシーズン」あまおうソースとろける苺の生ショコラケーキ』(3個入、税込1,296円)を販売する。◆「ストロベリーシーズン」あまおうソースとろける苺の生ショコラケーキ苺が旬を迎える冬から春の時期だけに味わえる“苺そのもの”のような期間限定スイーツ。なめらかな口どけにこだわった“ホワイトチョ