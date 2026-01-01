『美男＜イケメン＞ですね』などで知られる女優キム・ソンリョン（58）の“はっちゃけぶり”が話題だ。【画像】キム・ソンリョン、脱衣場面にモザイク韓国で12月30日に放送されたバラエティ番組『当日配送我が家』（原題）に出演したキム・ソンリョンは、ムードメーカーとして存在感を発揮し、お茶の間に愉快な笑いを届けた。同番組はSNSで募集した視聴者のエピソードと、キム・ソンリョン、ハ・ジウォン、チャン・ヨンラン、ガビ