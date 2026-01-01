大阪・関西万博でパビリオンを出展したパソナグループ（本部・東京都千代田区）が、国際機関の代表者や政府関係者らVIPの接客で使ったドレスが阪急百貨店うめだ本店・9階祝祭広場で展示されている。大阪・関西万博 パソナグループパビリオン 藤本ハルミ オートクチュールドレスアーカイブ展『百年の華、未来へ咲く』うめだ阪急9階・祝祭広場で1月12日まで（※最終日は17時まで）「大阪・関西万博 パソナグループパビリオン 藤本