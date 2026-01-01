競泳女子の池江璃花子が３０日、自身のインスタグラムを更新。２５年のトレーニング納めを報告した。「２０２５年、もう、やり残したことはありません」と始めた。「出し切れる力は全て出し切りました。悔しい思いも、沢山しました。辛いことしかなかったんじゃないかくらい、辛くてきつい一年でした」と振り返った。「だけど、誰よりも充実して、幸せな一年だったとも思います」「来年もそう思えるように、頑張っていきます」