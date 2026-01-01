女優・本仮屋ユイカの妹で、フリーアナウンサーの本仮屋リイナが３０日、自身のインスタグラムを更新。第３子の妊娠を報告した。「２０２５年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」とつづり、愛犬とじゃれあう写真をアップした。続けて「そして、新しい命も授かりました」と明かし、「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだ