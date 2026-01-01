新年の始まりにふさわしい、華やかで甘美なティータイムを叶えてくれるのが、コンラッド東京の「ストロベリー・リュクスアフタヌーンティー」。いちごを主役に、スイーツとセイボリーを洗練されたバランスで組み合わせた内容は、まさに大人のためのご褒美時間。28階からの眺望とともに、心まで満たされるラグジュアリーなひとときを演出します。 赤と白で描くリュクスな苺スイー