飛距離をアップさせるには、「タメ」や「大きなフォロー」に意識が向きがち。 ですが、効率よく飛ばすには、アーリーリリースをうまく活かして、効率よく飛ばすことが大切です。 体を回そうとしすぎるのはNG！ボールに正対して打つ アドレスの位置へ戻してきます。 腰の正面でインパクトする感じ。 体を回そうとしすぎると、手元が体の正面から外れて力が逃げる。実際のスイ