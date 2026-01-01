世界ボクシング協会（ＷＢＡ）バンタム級挑戦者決定１０回戦（３１日・東京大田区総合体育館）――４階級制覇の実績を持つ同級９位の井岡一翔（３６）（志成）がバンタム級転向初戦に臨み、４回ＫＯで同級１１位のマイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）を破った。井岡の戦績は３２勝（１７ＫＯ）４敗１分けで、今後、日本男子初の５階級制覇を目指す。悠々４回ＫＯ返り咲き宣言再起戦に臨んだ井岡が新しい階級で快勝し