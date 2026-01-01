12月31日（水）さいたまスーパーアリーナで開催された「RIZIN師走の超強者祭り」。メインイベントでは朝倉未来がフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフに挑むも、シェイドゥラエフの強烈なパウンドにより1R2分54秒、レフェリーストップによるTKO負けに終わった。【映像】軽々とマットに叩きつけられる朝倉未来RIZINの旗揚げ10周年記念大会となった今大会。5大タイトルマッチが並ぶ中、メインイベントに組まれたのは