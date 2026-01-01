ソニー生命保険株式会社（東京都千代田区）は、このほど「47都道府県別 生活意識調査2025」の結果を発表しました。同調査によると、「自分は倹約家だと思う」と回答した割合の1位は「大分県」でした。また、「現在の貯蓄額」の平均では「京都府」が631.1万円でトップとなり、家計管理への意識の高さがうかがえる結果となりました。【写真】自分は「倹約家」か「浪費家」か…47都道府県民の回答調査は、全国の20〜59歳の男女4700名