デベロッパー地場大手の福岡地所は、福岡市の大型商業施設「キャナルシティ博多」の別館「イーストビル」を今年秋にも再開する方針を固めた。既存施設を活用し、再び衣料や雑貨店などが入る商業施設として営業する。キャナルは天神と博多の中間に位置し、市地下鉄七隈線「櫛田神社前駅」に隣接。立地の良さから外国人観光客も増加しており、街のさらなるにぎわいにつながりそうだ。