福岡管区気象台は31日、九州北部の上空に強い寒気が入り込み、1月1日から3日にかけて福岡県や佐賀県で、山地を中心に大雪が降る恐れがあると発表した。路面凍結や交通の乱れに注意を呼びかけている。気象台によると、雪は2日午前から3日午前にかけてピークを迎えるとみられる。1日正午からの24時間で予想される降雪量は、福岡と佐賀両県の多いところで、山地で7センチ、平地で3センチ。さらに3日正午までの24時間では山地で5セ