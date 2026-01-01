2026年がいよいよスタート！ 今年の干支は「午（うま）」だが、さらに十干の「丙（ひのえ）」と重なって60年に一度巡ってくる「丙午（ひのえうま）」となる。火のエネルギーが重なり、情熱や行動力が高まるパワフルな年とされるが、ゴルフ界にもそのパワーを受ける年男・年女が多数いる。その主な選手を紹介！【写真】謹賀新年！ 女子プロの振り袖姿を集めました！■2002（平成6）年昨年の国内女子ツアーで年間女王を戴冠した佐久