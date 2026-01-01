阪神・大山悠輔内野手（３１）と森下翔太外野手（２５）が新春対談で、球団初のセ・リーグ連覇＆日本一奪還イヤーの幕開けを飾った。チームでは中軸を担う先輩後輩が、兄弟のようなほほ笑ましい関係性を披露。今季の目標や意気込みに加え、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝やＷＢＣについても語り尽くした。◇◇−２人の関係性は。大山「先輩後輩でしょ」森下「そりゃそうっすね。先輩後輩。けどロ