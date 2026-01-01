女優ののんが２９日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。のんは「２０２５年も一緒に駆け抜けた、ｔｅａｍｎｏｎの仲間と忘年会ランチをしました」と報告。「とっても楽しかった。４日遅れのクリスマスプレゼントも渡せたし、来年も頑張ろうーと気合いが入りました」と記した。「帰りに密やかな公園で一息」と続け、ネイビーのファーコートにブラウンのスカートを合わせたコーディネートで、自然