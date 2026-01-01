ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【獅子座（しし座）】のあなたの2026年の運勢は……？獅子座（しし座：7月23日〜8月22日）◆全体運活躍の運気が到来し、仕事もプライベートも充実できる1年となりそうです。特に下半期が活動的な流れになり、上半期は準備する期間となりそうです。今後どんな風に進んでいきたい