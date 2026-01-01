▼福岡県（福岡管区気象台・１日５時）【福岡地方】くもり【北九州地方】くもり【筑豊地方】くもり【筑後地方】くもり▼佐賀県（佐賀地方気象台・１日５時）【南部】くもり【北部】くもり▼長崎県（長崎地方気象台・１日５時）【南部】くもり【北部】くもり【壱岐・対馬】くもり時々晴れ【五島】くもり▼熊本県（熊本地方気象台・１日５時）【熊本地方】くもり【阿蘇地方】くもり【天草・芦北地方】くもり【球磨地方】くもり▼大分