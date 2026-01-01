▼岡山県（岡山地方気象台・１日５時）【南部】くもり【北部】くもり▼広島県（広島地方気象台・１日５時）【南部】くもり【北部】くもり後雪▼山口県（下関地方気象台・１日５時）【西部】くもり後雪か雨【中部】くもり後時々雪【東部】くもり時々晴れ【北部】くもり後雪か雨▼鳥取県（鳥取地方気象台・１日５時）【東部】雪時々止む【中・西部】雪時々止む▼島根県（松江地方気象台・１日５時）【東部】くもり時々雪【西部】くも