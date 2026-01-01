大人気グループ・ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）がこのほど、デイリースポーツの新春独占インタビューに応じた。モンスターグループとして歩みを進める中で２０２５年に達成した国立競技場などでのスタジアムライブで感じたこと、２０２６年に仕事で離れる目黒蓮（２８）への熱いエール…。エンタメ界の最前線を走り続ける佐久間が思うことを存分に語ってもらった。トレードマークとなっているピンクの髪が、熱い気持ち