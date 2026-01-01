ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2026年1月1日〜1月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報とんでもなく激しい丙午（ひのえうま）の2026年がいよいよ幕開け！この1年は【人類の大転換点】にもなりうる誰にとっても重要な年だから、時代の変化に取り残されないよう、意識性を高め