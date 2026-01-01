2026年1月の運勢、あなたの星座のおススメスポーツは？星空に秘められたメッセージを早速覗いてみましょう。 牡牛座（4/20-5/20） 今月は視野を広げることが開運のカギ。学びや挑戦、価値観のアップデートが促されそう。仕事運は、専門知識の習得や資格、研修などが評価につながる時。すぐに結果が出なくても、長期的に見れば確実な財産になります。恋愛運は精神的なつながりが深まる時。価値観を語り